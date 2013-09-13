《汇市简讯》日经报导称萨默斯被选作下届美联储主席，美元走高

* 财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)据称可能被任命为副主席

* 白宫将于下周稍晚公布决议

* 日经周四晚间的报导引述了未具名消息来源，未提供细节

* 人选决议不大可能外泄，但萨默斯确被认为在竞争中更加领先