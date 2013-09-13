《汇市简讯》日经报导称萨默斯被选作下届美联储主席，美元走高

标题新闻：惠誉将沙特阿拉伯长期本外币发行人违约评等(IDR)从AA-下调至A+，展望为稳定
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* 日经新闻引述消息来源报导称，美国总统奥巴马将任命萨默斯担任下届美联储主席
* 财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)据称可能被任命为副主席
* 白宫将于下周稍晚公布决议
* 日经周四晚间的报导引述了未具名消息来源，未提供细节
* 人选决议不大可能外泄，但萨默斯确被认为在竞争中更加领先
* 美元兑日圆和澳元走高，相对于叶伦，外界认为萨默斯更为强硬。(完)
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