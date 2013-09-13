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市场报道 | 2013年 9月 13日 星期五 14:10 BJT

《汇市简讯》日经报导称萨默斯被选作下届美联储主席，美元走高

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* 日经新闻引述消息来源报导称，美国总统奥巴马将任命萨默斯担任下届美联储主席

* 财政部国际事务次长布雷纳德(Lael Brainard)据称可能被任命为副主席

* 白宫将于下周稍晚公布决议

* 日经周四晚间的报导引述了未具名消息来源，未提供细节

* 人选决议不大可能外泄，但萨默斯确被认为在竞争中更加领先

* 美元兑日圆和澳元走高，相对于叶伦，外界认为萨默斯更为强硬。(完)

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