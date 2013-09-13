中国金融：东方资产管理公司成功发行6亿美元债并将在港交所挂牌

路透北京9月13日 - 中国东方资产管理公司周五宣布，其境外平台公司成功发行6亿美元债券，获6.2倍超额认购，并将在9月中旬于香港联合交易所挂牌上市。这也是中国四大国有金融资产管理公司中首家境外发行美元债券的公司。

其提供的新闻稿显示，此次债券由中国东方资产管理（国际）控股有限公司全资拥有的Century Master Investment发行，债券期限为五年，利率4.8815%。东方国际是东方资产在港全资控股公司。

债券发行所筹资金主要用于东方资产境外公司营运资本及一般性经营用途。中银国际、瑞士信贷和渣打银行是此次债券发行的全球协调人，并和农银国际、瑞银（UBS）同时作为债券联席簿记行及联席承销商。

此前，国际知名的信用评级公司惠誉和标普发布评级报告，对东方资产分别给出“A-”和“BBB+”的信用评级结果。

东方国际是东方资产实施国际化战略的桥头堡，于2011年6月开业，总部设在香港，是东方资产重要的境外平台之一，目前拥有资产超过140亿港元，主要从事直接投资、基金管理及投资银行业务。

目前，东方国际已获得香港证监会颁发的9号（资产管理）和4号（证券投资咨询）特许牌照，今年有望获得6号（证券发行承销）牌照，从而正式成为境外持牌投资银行。而中国证监会近日公布的信息显示，东方国际在今年8月已获得RQFII(人民币合格境外机构投资者)资格。

东方资产目前已经拥有保险、证券、信托、金融租赁及信用评级等持牌金融业务，初步形成综合金融服务体系。目前该公司正在设计改制方案，进行财务审计评估，并聘请麦肯锡开展战略、管控和财务咨询，公司转型改制工作进展顺利。