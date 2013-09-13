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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 14:12 BJT

韩国汇市：韩元略收低，美联储下周会议之前交投谨慎

路透首尔9月13日 - 韩国韩元周五在本地假期之前略收低，盘中交投几近持平，投资人在下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)开会之前态度仍谨慎。

韩元兑美元 本地收报1,087.0，较周四收盘价1,085.0下跌0.2%。

韩元兑美元周线上涨0.6%。(完)

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