韩国汇市：韩元略收低，美联储下周会议之前交投谨慎

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
路透首尔9月13日 - 韩国韩元周五在本地假期之前略收低，盘中交投几近持平，投资人在下周美国联邦储备理事会(美联储/FED)开会之前态度仍谨慎。
韩元兑美元 本地收报1,087.0，较周四收盘价1,085.0下跌0.2%。
韩元兑美元周线上涨0.6%。(完)
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路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。