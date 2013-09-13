香港热股：新奥能源逆市涨逾4%，大气污染防治行动计划得益者

路透香港9月13日 - 中国城市燃气供应商--新奥能源 周五股价逆市涨逾4%，因被视为中国大气污染防治行动计划的得益者。

新奥能源稍早一度涨4.8%，触及40.1港元；香港时间14:24，该股升4.31%，报39.9港元；大市恒生指数 则跌0.52%。

投行摩根士丹利的报告称，中国刚公布的大气污染防治行动计划规划出重大的能源结构改变，未来五年将从煤炭转向天然气和可再生能源，藉此改善空气质素。该行并认为，龙源电力 、新奥能源、港华燃气 和大唐发电 为主要得益者。

报告并称，“市场忧虑天然气价上升会遏抑需求，我们相信（防治计划）给予居民用户以及由煤转气的工业锅炉优先供气权，对长期需求提供保障。”

中国国务院日前下发关于大气污染防治行动计划的通知，表示要控制煤炭消费总量，目标是到2017年，让煤炭占能源消费总量比重降低到65%以下，同时，单位工业增加值能耗比2012年降低20%左右。 （完）