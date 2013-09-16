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货币新闻 | 2013年 9月 16日 星期一 10:39 BJT

新债招标：广东五年地方债利率4%，七年4.1%--业内人士

路透北京9月16日 - 业内人士周一透露，今年第三批自行发债的中国广东省地方政府债，五年期品种中标利率4.00%，七年期为4.10%。

今日广东省自行招标的地方债，总额121亿元人民币，其中五年和七年品种发行量各半。

2013年地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。

中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。

山东省政府8月23日进行今年首批自主招标的地方政府债，上海市政府则于9月6日以同样方式发行了两期地方债。受承销商出于与政府保持好关系因素影响，中标利率均靠拢同期限国债，较财政部代发地方债水平偏低。(完) (发稿 康熙泽；审校 林高丽)

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