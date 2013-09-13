中国股市：沪综指收跌结束五连涨，获利抛压涌出令大盘顺势休整

路透上海9月13日 - 中国股市沪综指周五收盘下跌，结束之前的五连涨。分析师指出，在连续上涨后，近期热点板块--自贸区概念和优先股概念等题材股的累计涨幅较大，获利回吐压力较大。领涨股之一的浦发银行 今上冲受阻后，引发获利抛盘大量涌出，大盘出现技术性调整。

沪综指 收报2,236.217点，跌19.388点或0.86%；本周沪综指累计上涨4.5%，创下自2月1日那周(5.57%)以来最大单周涨幅。上海A股今日成交额为1,398亿元人民币，上日为1,668亿元。

“短期涨幅太大了，大家对于未来走势有了分歧，浦发银行一犹豫，大家就先撤了。”长江证券分析师宋中庆指出。

近日连续拉升的浦发银行周五低开后，基本呈现窄幅震荡，收报11.91元，下跌2.78%。该股此前五日内累计最大涨幅近36%。

他同时指出，优先股有助于解决银行等大盘蓝筹股的融资压力，对银行股股价是一个有力的支撑。银行股占股指的权重较大，因此在优先股题材的支持下，大盘短期内至少不会走坏。

沪深300指数 收跌0.74%，报2,488.902点；沪深300指数期货主力9月合约 尾盘报2,492.8点，跌0.69%，成交590,601手。(完)