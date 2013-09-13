欧洲汇市：瑞郎兑美元下滑，回吐本周部分涨幅

标题新闻：惠誉将沙特阿拉伯长期本外币发行人违约评等(IDR)从AA-下调至A+，展望为稳定
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0643GMT，瑞郎/美元报0.9327，较纽约上日收盘水准跌0.3%，但本周周线料可上涨。
“我认为下周美联储和瑞士央行会议前投资人不会有太大动作，市场交投将维持疲软，因投资人不会希望承接太多仓位。”J. Safra Sarasin 分析师Alessandro Bee称。
“至于欧元方面，经济景况正有微幅改善，稍稍提振欧元。我们预计未来两三季欧元/瑞郎将升向1.27。”
瑞郎/欧元报1.2382，小跌0.1%。(完)
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