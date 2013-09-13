中国能源：港口动力煤库存下滑，电厂择机补充库存

路透上海9月13日 - 中国大型港口的热能煤库存降至三个月低位。贸易消息人士称，随着电厂利用价格下跌之际补充库存，往返港口和矿厂之间的船舶和卡车数量跳增。

贸易消息人士和分析师表示，尽管需求有企稳迹象，但是中国煤炭巨头的大规模出货策略，使得国内煤炭价格的任何反弹都会遇顶，从而限制了中国的进口。

去年12月以来，中国的动力煤价格就一直稳步下跌，今年跌幅已达15%。

据环渤海动力煤价格指数，本周现货动力煤价格续跌，跌4元人民币至每吨536元，刷新四年低位。贸易商称，价格跌幅已经连续三周缩窄，最新的跌幅更加缩窄，说明需求改善。

北京的一家贸易商表示，“过去几周市场已经回暖。电厂库存低，铁路即将迎来检修以及国内价格更有优势和下游需求改善，引发一轮补充库存高潮。”

消息人士称，一些电厂和贸易商还利用国内需求低迷之际，在冬季来临前囤货。

据港口数据，当前的补充库存行为已经使得秦皇岛的库存较上周减少了4%左右，降至610万吨，为6月以来最低。在该港排队等着装运的船舶飙升至106艘，而8月平均为70艘。

煤炭分析师张志斌说道，听说山西省一些矿厂的买家激增，等着装货的卡车数量也增长。

中国煤炭运销协会的数据显示，中国六大电厂的煤炭库存降至16.5天消费量，而上个月则为21天的消费量。

**进口煤不具竞争力**

虽然这波补充库存力道强劲，大型矿企神华集团和中煤能源集团仍推动积极定价策略以提振营收。

除了允许买家预先订购，大型矿企还允许以当月到港的最低现货价格来支付船货。这些矿企也给定期合约价格提供折扣，以鼓励客户承诺每月提货量。

由于现货价已低于每吨540元人民币的定期合约价，消息人士说如果大客户提货量完全按照合约，那么神华和中煤愿意提供这些大客户的折价幅度多达每吨20-30元。而如果客户提货量是每月同意额度的70-80%，折价幅度为每吨5元人民币。

“这意味着实际市场价格约在每吨510元，也就是说现货价还有一点下滑空间，”上海一位贸易商说。