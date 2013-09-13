台湾债市：10年期公债殖利率收高，市场静待102/10标债结果出炉

* 美债殖利率居高难下令台债今走势偏空

* 市场预期102/10得标利率料落在1.76-1.80%

* 少量新空单进场押注10年券殖利率标高

* 静待10年券102/10标债结果出炉

路透台北9月13日 - 台湾10年期公债102/10 周五发行前交易(when-issued)殖利率收在日高，结束连四日跌势。交易商认为，美国联邦公开市场操作委员会(FOMC)决策会议的变数当前，美债殖利率居高难下，吸引少量新空单在标债前夕进场押注10年券殖利率标高，不过成交量仍陷低迷，凸显市场静待标债结果出炉的观望气氛浓厚。

交易员指出，10年券102/10即将于周六午间公布标债结果，紧接着就是下周二(17日)FOMC量化宽松(QE)退场大戏上演，不确定因素一个接着一个来，令台债偏空气氛难以在短期间消散，殖利率随美债回档的幅度相当有限，市场多数倾向退场观望等待标债利率揭晓。

路透周五的调查显示，台湾周六(14日)将标售的10年期公债102/10 得标利率将落在1.76-1.80%。

“ 现在标债最大变数就来自国库署截标了!”一位大型寿险交易员说。

寿险交易员表示，由于本次标售金额多达400亿台币，提高国库署截标的可能性。市场部分预期国库署会截标的话，会选在1.80%的整数关卡；但也有寿险公司认为，国库署不会截标10年券，毕竟10年期公债是债券市场的主要比较基准，若连此券都截标的话，对债市杀伤力比较大。

美国公债价格周四小涨，回吐稍早涨幅，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周是否决定缩减大规模买债的不确定性影响，这让30年期公债标售蒙上阴影，但标售结果仍相当强劲。美国10年期公债价格 尾盘上扬3/32，收益率报2.903%，周三尾盘报2.91%。10年期公债收益率上周五攀升至两年高位3.01%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币

)

5 102/2 +0.60 1.1760 1.1760-1.1820 4.5

10 102/10 +2.34 1.7850 1.7720-1.7850 48.0

10年券102/10发行前交易期间累计至周四空单量微减0.5亿至83亿台币，银行交易员指出，显然空单尚未缩手，今日有少量预期标债利率偏高的新空单进场，推升102/10殖利率今天开高走高。

“殖利率来到相对高点，大家会比较居安思危，空单量才未破百亿!”上述交易员说。

另有交易员提及，近期长年期公债标售屡屡不如预期，可能会影响9月23日的第四季发债计划筹码分布，若长券发行依旧偏多，则长券殖利率不会停止往上走的命运；若财政部转而发行短券，那短券殖利率压力可能会加大。

本周余日全球重要数据及事件有：

周五稍晚美国公布8月PPI、8月零售销售数据、9月路透/密西根大学消费者信心指数初值以及欧元区和欧盟财长非正式会议(为期两天)。

周六 台湾央行代财政部标售10年期公债102/10期。

年期 期别 收盘价

30 102/9 没有成交

20 102/8 没有成交

15 102/1 没有成交

10 102/6 1.7400

5 102/2 1.1760