中国票据市场：转贴利率冲高后稍回落，季末渐进仍有上行空间

路透上海9月13日 - 中国票据市场转贴利率本周冲高后稍回落，临近季末银行为控信贷规模，出票压力相对更大，不过由于目前资金面尚较宽裕，减缓了转贴利率上行步伐。

不过交易员并认为，随着季末渐行渐近，尤其是进入本月下旬后，机构调规模压力将进一步加大，转贴利率仍有上行空间。

“转贴(年利率)在6.30%左右吧，这周的周初比较高，到6.50%左右，这两天又有一些出来买的，下半周又下去了，我们判断到下旬可能还会往上走吧，”上海一银行交易员称。

他并谈到，经过此前“钱荒”的考验，当前市场心态相对也会比较谨慎，规模偏多的时候就会先出一些票，“至少杠杆不敢放那么高了，上半年杠杆高的都亏的很厉害。”

银行间市场周五资金面变化不大，多数期限品种回购利率基本维持稳定，短期资金供给仍较充裕，跨月资金供需也未显更趋紧张的迹象，不过下周将进入月中企业缴税期，对流动性的影响值得关注。

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价 ：

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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周五 6.2720/6.0695 6.4010/6.1945 6.8484/6.5989

上周五 6.2125/6.0139 6.3105/6.1008 6.8016/6.5345

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变动 +5.95bp/+5.56bp +9.05bp/+9.37bp +4.68bp/+6.44bp

票据回购报价方面，路透中国银票回购参考率报价 显示，今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价 为5.9798%，较上周五5.8793%走高。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。