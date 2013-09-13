《技术分析》中国股市沪综指冲高后料进入震荡

作者/曾祥进
路透北京9月13日 - 中国股市沪综指 本周继续上涨创出本轮行情新高，股指一度接近6月份头部位置2,300点附近。短线看，大盘整体技术形态继续向好，量能支持有力，但因短线升幅过大且接近上档更为强大阻力位，料股指将进入高位震荡，期间仍有继续摸高机会。中线角度看，虽价量以及技术形态改善明显，但亦已接近强阻力位且存在调整反抽需要，料股指中线在2,130-2,300之间宽幅运行的可能较大。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): (link.reuters.com/jab23v)
沪指周初继续突破大幅上行，均线系统保持短多格局，虽周五盘中一度出现较大调幅，但收盘仍保持5日均线附近，下档10日和20日均线正快速上行，显示升势未尽，但短线由于升幅过大，股指有盘中震荡调整的技术要求，期间仍会有反复上试新高的机会。
本周沪指最高达至2,270点，基本填补6月5日当日的向下跳空缺口，至此6月份大幅单边下跌途中的较大型缺口均已得到填补，而填补6月4日当日2,299点的缺口成为短线升势的最后一个目标，料多头在高位震荡蓄势后仍有机会进军2,300点一线。
技术指标方面，日KDJ（随机指标）MACD（指数平滑异同移动平均线）均已进入超卖区，显示大盘存在技术调整要求，DX（趋向指标）则继续大幅上行，显示短线上升趋势仍在继续中，BOLL（布林通道）上轨继续向上发散，下周将达到2,270点以上，将为大盘继续冲出本轮上涨行情新高留出空间。
综合来看，本周沪指大幅冲高后转入高位震荡，震荡性质为修复有所超卖的短期技术指标，完成调整后大盘仍有上攻机会，料下一目标2,300点附近，短期支撑则在2,230点和10日均线2,200点附近。
较长期走势(周线图): (link.reuters.com/kab23v)
沪综指在前周突破上升通道上轨后，本周继续放量走高，令升势得到明显巩固，单周成交金额创近两年来最大水平，显示有中线资金入场，市场交投热情明显增强。
技术图表看，本周股指在2,140点留下的向上跳空缺口的性质有待验证，同时也成为中线技术反抽的目标位，而上档在2,300点附近的中长期压力汇聚较为明显，不有效突破该点位则中线行情仍不宜轻言反转，股指未来较长时间内料维持2,130-2,300点较为宽幅的空间运行，对其中任何一个单边的有效突破均可视为对沪市中长期走势的方向性确认。（完）
(审校 杨淑祯)