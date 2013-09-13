《技术分析》中国股市沪综指冲高后料进入震荡

作者/曾祥进

路透北京9月13日 - 中国股市沪综指 本周继续上涨创出本轮行情新高，股指一度接近6月份头部位置2,300点附近。短线看，大盘整体技术形态继续向好，量能支持有力，但因短线升幅过大且接近上档更为强大阻力位，料股指将进入高位震荡，期间仍有继续摸高机会。中线角度看，虽价量以及技术形态改善明显，但亦已接近强阻力位且存在调整反抽需要，料股指中线在2,130-2,300之间宽幅运行的可能较大。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): (link.reuters.com/jab23v)

沪指周初继续突破大幅上行，均线系统保持短多格局，虽周五盘中一度出现较大调幅，但收盘仍保持5日均线附近，下档10日和20日均线正快速上行，显示升势未尽，但短线由于升幅过大，股指有盘中震荡调整的技术要求，期间仍会有反复上试新高的机会。

本周沪指最高达至2,270点，基本填补6月5日当日的向下跳空缺口，至此6月份大幅单边下跌途中的较大型缺口均已得到填补，而填补6月4日当日2,299点的缺口成为短线升势的最后一个目标，料多头在高位震荡蓄势后仍有机会进军2,300点一线。

技术指标方面，日KDJ（随机指标）MACD（指数平滑异同移动平均线）均已进入超卖区，显示大盘存在技术调整要求，DX（趋向指标）则继续大幅上行，显示短线上升趋势仍在继续中，BOLL（布林通道）上轨继续向上发散，下周将达到2,270点以上，将为大盘继续冲出本轮上涨行情新高留出空间。

综合来看，本周沪指大幅冲高后转入高位震荡，震荡性质为修复有所超卖的短期技术指标，完成调整后大盘仍有上攻机会，料下一目标2,300点附近，短期支撑则在2,230点和10日均线2,200点附近。

较长期走势(周线图): (link.reuters.com/kab23v)

沪综指在前周突破上升通道上轨后，本周继续放量走高，令升势得到明显巩固，单周成交金额创近两年来最大水平，显示有中线资金入场，市场交投热情明显增强。