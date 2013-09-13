版本:
中国
货币新闻 | 2013年 9月 13日 星期五 16:49 BJT

台湾央行：共发行1,769.55亿台币存单，发行余额增98.05亿台币

路透台北9月13日 - 台湾央行周五公布，今日共发行1,769.55亿台币存单，其中含100亿的两年期定存单，若相较存单到期金额1,671.5亿，存单发行余额增98.05亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 1,572.05

91天期 0.93 70

182天期 1.05 27.5

两年期 0.797 100

央行上日共发行3,956亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,448.25亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为28亿台币，累计超额准备为782亿，加计前期1%的超额准备为1,571亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐