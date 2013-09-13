台湾央行：共发行1,769.55亿台币存单，发行余额增98.05亿台币

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路透台北9月13日 - 台湾央行周五公布，今日共发行1,769.55亿台币存单，其中含100亿的两年期定存单，若相较存单到期金额1,671.5亿，存单发行余额增98.05亿台币。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 1,572.05
91天期 0.93 70
182天期 1.05 27.5
两年期 0.797 100
央行上日共发行3,956亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,448.25亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为28亿台币，累计超额准备为782亿，加计前期1%的超额准备为1,571亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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