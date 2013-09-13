中国债市：新债结果对市场心态冲击逐渐修复后，10年国债从逾五年高点回落

路透北京9月13日 - 中国银行间债市周五现券长端收益率一度攀升，其中10年国债收益率创逾五年来高位，主因上午进行的30年新发国债中标利率大幅超预期，不过随着场内情绪逐渐修复，午后长端出现调整，部分券种收益率甚至低于上日末笔。

对于后市走势，有交易员表示，如果四季度一级供给压力现缓和，现券或有转暖的机会，但这一可能性的概率还有待观察。

“30年国债结果出来之后，明显带动一波长端(收益率)的上行，我对今天这个新债招标的结果还是挺意外的。不过后来又下来一些。 ”上海一银行交易员称。

剩余期限9.9452年的固息国债130018券最新报价对应收益率 为4.14%/4.09%，低于上日尾盘4.16%/4.10%水平，该券今日盘中最高曾报在4.18%/4.13%。剩余期限9.6958年的固息国债130011券最新成交对应收益率 为4.15%，上日尾盘为4.1304%。盘中最高收益率达4.18%。

银行间固息国债到期收益率曲线 显示，10年国债收益率此前高点在2008年8月29日，为4.2234%。

因遭到保险公司主力需求的冷遇，周五招标发行的中国30年期固息国债，中标利率创下超长债品种的五年新高，令市场一片惊呼，并带动二级市场10年国债收益率一度刷新逾五年高点。

华南一银行交易员直言，现在收益率就是没有最高，只有更高。她预期，如果供给端没有下降的话，收益率就还会再上。

“我现在也看到一些说法，就是四季度可能有一些机会。不过我还是有点质疑的，还是需要看看吧。”她说。

周五，中国金融期货交易所五年期国债期货12月合约 收报93.764元，涨0.012元，或0.01%，总成交量6,901手。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.9782 3.5894

上日 2.9771 3.5699

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比) 央票参考率 3.8290/3.7670 国债参考率报价 3.6270/3.5540 金融债参考率报价 4.5113/4.4413(完)

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