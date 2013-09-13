中国期市：豆粕继续领涨农产品，受美国农业部报告及需求旺盛双重提振

路透北京9月13日 - 中国大连商品交易所豆粕期货周五继续领涨农产品，主要受最新美 国农业部作物产量及供需报告的提振。而工业品期货维持弱势，黄金和白银期货跟随外盘大 幅下跌。 随着USDA（美国农业部）报告出炉，市场此前对干燥天气可能降低美国大豆收成的忧虑 变成现实，引发美盘大豆飙升，亦引领国内豆粕期货亢奋上扬。 大商所豆粕期货主力1401合约 收涨2.42%至3,723元。郑商所菜粕主力1401合约< CRSMF4>收盘涨0.62%至2,418元。而上海期交所橡胶主力合约 收跌1.25%至20,220元 ，黄金期货主力1312合约 收跌3.24%至262.70元，白银期货1312主力合约 更 是下挫5.30%。 “美国农业部报告下调大豆单产产量是主要动力，...而只要在收割之前，产量还有继 续炒作的空间。”格林期货油脂分析师刘锦指出。 9月12日美国大豆供需平衡表中，美国农业部预计2013/14年度大豆产量为31.49亿蒲式 耳，较上月下调1.06亿蒲式耳；预计美豆全国平均单产为41.2蒲式耳/英亩，较上月大幅下 调了1.4蒲式耳；预计出口减少1,500万至13.7亿蒲式耳。 她并认为，豆粕后市仍有上涨空间，亦很可能带动菜粕期货出现一波上涨。因天气炒作 尚未结束，9月的早霜可能对大豆造成的霜冻顾虑仍在，美国大豆产量仍面临下调风险。 天气模式的发展对最终单产的影响程度，仍是未来两周的关注焦点。中粮期货的张宏亦 强调，目前很难判断9月美国大豆的产量预测数据是否接近最终产量，受播种推迟影响，不 分主产州大豆仍处于关键生长期，如果9月下半月有降雨，仍可缓解当前的干旱压力，单产 水平得到改善。 另一方面，国内猪粮比在6.13左右，仍在盈亏平衡点之上，且生猪存栏量不错，将继续 拉动豆粕需求，从而提振豆粕价格。 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四劲升2.8%，此前美国农业部(USDA)下调2013/14 年结转库存的幅度多于预期。 此外，受美联储可能逐步退出QE的预期影响，国内贵金属期货周五大幅下跌。 南华期货贵金属分析师夏莹莹指出，叙利亚形势缓解后，市场关注点转向下周美联储会 议，由于市场普遍预期美国可能宣布退出QE，引发贵金属期货价格下跌。 她提到，如果美国缩减QE的规模更大，黄金价格可能遭受更大的下行压力，不排除国内 黄金期货价格下跌到每克255元左右，而白银由于波动性更好，且投资盘子较小而面临更大 的波动，下跌幅度亦可能更大。 最新的中金报告指出，黄金三季度以来反弹的态势符合预期。向前看，黄金在三季度的 反弹可能已经进入尾声，金价将在四季度回落，维持年底目标价1,250 美元/盎司。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1312 51,290 -0.74 247,652 黄金(au) 1312 262.70 -3.24 120,912 螺纹钢 (rb) 1401 3,657 -1.67 1,548,012 橡胶 (ru) 1401 20,220 -1.25 158,212 大商所 豆粕 (m) 1401 3,723 2.42 2,196,810 豆油 (y) 1401 7,196 -0.39 685,530 焦炭 (j) 1401 1,574 -1.19 297,948 郑商所 白糖 (sr) 1401 5,150 0.00 727,508 棉花 (cf) 1405 18,705 -0.13 39,230 中金所 沪深300(if) 1309 2,497.2 -0.52 62,007 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期货报 价单位为指数点，上述其余品种为元/吨（完） (发稿 李文科; 审校 曾祥进)