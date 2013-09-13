《日本经济焦点》如何缓冲上调消费税的冲击，日本内阁大臣意见相左

根据去年安倍政府上台之前所达成的协议，消费税将在明年4月由5%升至8%，然后在2015年10月再升至10%。

安倍在党内面临要求他延后或者减缓加税的呼声，以确保经济复苏不受威胁。但是一连串强劲经济数据强化了推进消费税上调的根基。

消息人士已表示安倍政府考虑一项5万亿日圆的配套方案。支出规模大约等同于提高消费税两个百分点后所增加的税收。

甘利明表示配套方案必须大于2万亿日圆，才能避免经济倒退。2万亿日圆是财务省称其无需发债就可支应的最大金额。

不过财务省虽大力支持提高消费税，却反对任何永久性减税，包括降低企业税。

两位内阁大臣均同意该项配套方案应该包括税率优惠，以提振企业资本支出，官员认为这是攸关复苏是否可持续的关键。

日本政府指出，增加资本支出是政府9月上调经济评估的理由之一。

通缩方面，政府看法和8月相同，称日本正接近于结束通缩，因扣除生鲜食品及能源的消费者物价指数稳步向上。