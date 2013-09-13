美俄外长与联合国叙利亚问题特使会面

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路透日内瓦/迪拜9月13日（记者 Stephanie Nebehay/William Maclean） - 美国国务卿克里和俄罗斯外交部长拉夫罗夫周五在日内瓦会见了联合国-阿盟叙利亚问题特使普拉希米，商讨能够避免美国采取军事行动的协议。

普拉希米一直试图为叙利亚内战寻找政治解决途经。美俄两国试图充实俄罗斯提出的叙利亚交出化学武器的计划。

叙利亚正式申请加入《禁止化学武器公约》，俄罗斯总统普京周五表示欢迎。普京表示，这是解决叙利亚危机的重要一步，证实了叙利亚的认真意愿。中国也欢迎叙利亚的决定。

但克里强调，如果美国不满意，仍会打击叙利亚。他周四称：“这不是游戏。”

克里对日内瓦的会议表示出了一些乐观情绪，他说道“我们认为有方法达成此事”，美国对俄罗斯提出的计划表示了感谢。

但是他与拉夫罗夫在美国军事威胁上分歧严重。

“我们认为，这个问题的解决将使军事打击叙利亚变得没有必要。”拉夫罗夫说道。（完）