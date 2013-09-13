美俄外长与联合国叙利亚问题特使会面

中国证券：兴业期货操作失误致中证500股指期货3月17日瞬间大波动--中金所
路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦/迪拜9月13日（记者 Stephanie Nebehay/William Maclean） - 美国国务卿克里和俄罗斯外交部长拉夫罗夫周五在日内瓦会见了联合国-阿盟叙利亚问题特使普拉希米，商讨能够避免美国采取军事行动的协议。
普拉希米一直试图为叙利亚内战寻找政治解决途经。美俄两国试图充实俄罗斯提出的叙利亚交出化学武器的计划。
叙利亚正式申请加入《禁止化学武器公约》，俄罗斯总统普京周五表示欢迎。普京表示，这是解决叙利亚危机的重要一步，证实了叙利亚的认真意愿。中国也欢迎叙利亚的决定。
但克里强调，如果美国不满意，仍会打击叙利亚。他周四称：“这不是游戏。”
克里对日内瓦的会议表示出了一些乐观情绪，他说道“我们认为有方法达成此事”，美国对俄罗斯提出的计划表示了感谢。
但是他与拉夫罗夫在美国军事威胁上分歧严重。
“我们认为，这个问题的解决将使军事打击叙利亚变得没有必要。”拉夫罗夫说道。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19