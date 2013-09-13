版本:
中国
亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 17:54 BJT

路透调查：日本8月出口增速料创三年来最快，但贸易逆差或再度扩大

“全球经济正在复苏，这将推动出口成长，”三菱UFJ摩根士丹利证券的分析师Hiroshi Miyazaki指出。

“出口成长速度可以保持下去。财政及货币政策也将暂时继续支持经济。”

8月出口料较上年同期成长14.5%。这将是2010年8月出口成长15.5%以来的最大年增率。

8月进口年增率料为18.5%，因进口原油及液化天然气的成本上升。

财务省将在9月19日公布贸易数据。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐