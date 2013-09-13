CNH市场动态：部分中资机构获利回吐，离岸即期小幅走低

路透香港9月13日 - 受美元指数走高及不少中资机构购入美元影响，香港离岸人民币即期汇价 周五盘中一路小幅走贬，有交易人士认为，近两日有中资机构频频买入美元，了结之前的套利头寸，目前市场无明确的趋势行情，还处小幅震荡。

“离岸即期不少中资机构继续买美元，整体美元指数也是小涨，而且日经爆料萨默斯要当下一届联储主席，有不少机构后市看好美元，所以在买入远期DF。”一位外资银行交易员称。

另一位投行策略分析师认为，“离岸美元兑人民币与在岸相比有折扣，套利交易这两天还是挺多的，听说这两天市场上有不少中资机构等在即期市场买美元，或是周末前对之前做的套利头寸进行获利回吐。”

他并表示，除非中国央行下周中间价继续保持强势，否则将有更多机构会在这个点位上看多美元。

本地时间下午5:24时，离岸人民币 报6.1123，较上日尾盘的6.1087微跌，盘中区间在6.1090-6.1125。离岸盘中记录高点为8月16日的约6.1050。

下午5:24时，路透CNH远期综合一年期的DF 6.2095/35，低于昨日收市价6.2047。经纪商报价的三个月期CCS 报1.6900/1.7900%，走低于上日的1.6600/1.7900%，但较8月27日的约2.19%低点仍大幅回升。

周五日经新闻引述消息人士的报导称，萨默斯将被提名为下任美联储主席。白宫料最快会在下周宣布决定。美联储则将在9月17-18日举行政策会议。

美元指数 小涨0.2%至81.684，脱离周四触及的两周低点81.356。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2115/65，上日尾盘为6.2125，接近近三个月的低位。(完)

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