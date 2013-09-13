更新版 1-中国货币市场：回购利率多稳定，关注下周企业缴税影响

(新增收盘报价)

路透上海9月13日 - 中国银行间市场周五资金面变化不大，多数期限品种回购利率基本维持稳定，短期资金供给仍较充裕，跨月资金供需也未显更趋紧张的迹象，不过下周将进入月中企业缴税期，对流动性的影响值得关注。

市场人士指出，不少机构此前已提早开始准备季末头寸，尽管目前跨月资金需求不少，但由于相关期限的回购利率偏高，机构大多相对理性，只要流动性尚未看到明显缺口，不愿匆忙在高位借钱。

“跨月的价格上去了，不太愿意借，现在如果想借，大行估计也能给，关键之前大家也提前准备了跨月的，”上海一银行交易员称。

她并指出，“钱荒”后机构逐渐加强流动性管理，这有助于减缓季末因素对流动性的冲击，不过下周面临月中企业缴税，要关注资金面是否会受扰动，这也会影响月末前最后一周的市场心态。

下周因中秋节假期，9月19日-21日金融市场休市，9月22日（周日）正常上班。

今日银行间市场质押式回购总成交量为5,217.72亿元人民币，不及上日5,627.13亿元；其中隔夜品种成交4,406.7亿元，前日为4,349.70亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:37 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交金额 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.9782 2.9771 +0.11 4,406.70

七天 3.5894 3.5699 +1.95 243.79

14天 3.8985 3.8468 +5.17 429.79 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0400 7.0750 -403.50 --

七天 4.2600 5.3000 -104.00 --

14天 4.1200 4.0250 +9.50 -- 回购定盘利率 其中:隔夜 2.9890 2.9700 +1.90 --

七天 3.5700 3.4925 +7.75 --

14天 4.1000 3.8081 +29.19 -- Shibor 其中:隔夜 2.9790 2.9670 +1.20 --

七天 3.5700 3.4940 +7.60 --