路透基点：七家银行加入华人置业34.5亿港元再融资案--RLPC

路透香港9月13日 - 据汤森路透旗下基点报导，消息人士称，地产开发商华人置业集团三年期贷款规模已从36亿港元降至34.5亿。

有七家银行以牵头行的身份加入这笔俱乐部贷款。分别是中银香港(承贷9.2亿港元)，华侨银行(承贷6亿港元)，东亚银行(承贷5亿港元)，星展银行(DBS)(承贷5亿港元)，渣打银行(承贷3.8亿港元)，巴黎银行(承贷3.5亿港元)，以及上海商业银行(承贷2亿港元)。

今日各行将会轮流签署协议。

一如此前报导，是次融资是为华人置业(The One)一笔将于10月到期的43亿港元贷款提供再融资。

该笔再融资的条款将与2010年签署的那笔贷款基本一致，包括都是由位于香港尖沙咀的综合物业项目The One提供担保。2010年那笔贷款的综合收益约为120个基点(完)