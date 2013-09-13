更新版 1-台湾货币市场：中秋节资金需求尚未显现，短率持稳低位不变

* 两年期存单利率低于预期，但未改变后市展望

* 中秋节资金需求尚不明显，发票量仅例行性增加

* RP未见投信基金遭明显赎回 (更新拆款数据及存单细节)

记者 董永年

路透台北9月13日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。虽然中秋节即将来临，但货币市场似乎还没感受到明显的资金需求，企业短票发行尚未明显增加、债券RP方面，也因为投信基金尚未出现赎回潮，使得利率持稳在低位不变。

昨日央行标售两年期定存单的得标利率在0.797%，略低于市场预期区间。有资金调度人士猜测，可能有外商银行抢标，因近期不少资金流入台湾。市场也将观察央行是否会在下月进行第三次标售，此将确立两年期定存单标售的常态化。

“有点低了，是不是外商银行买的?”一位民营银行资金调度人士表示。

另一票券商调度人士也称，公股行库的客户也对结果感到有点意外，“大银行都还在等”。不过这并未改变大家对后市利率看升的预期。

至于拆款，一银行资金调度人士说，目前还无法掌握季底的资金状况，因此不轻言拆出跨月资金，但月内的也没有需求，只能下午排队等央行收。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.388%，上日收报0.387%。今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率在0.295-0.42%，上日在0.38-0.42%。

**短票发行量增**

在短票市场方面，有票券商人士表示，今日发票量较上日增加约一至两成，可能是逢周五的例行性因素，也或许是中秋节前的企业资金需求。市场资金虽然相当宽裕，但目前买票利率仍持稳在既有区间不变。

一票券商交易员说，过去中秋节前，会有企业因筹措员工奖金而发行短票，不过今年感觉气氛冷冷的。

“从送礼就看得出来，今年大多是月饼，没有更精致的礼品，大家都在樽节支出。”交易员说。

他们表示，由于担心利率看升，多数金融机构已经暂停了债券等长期商品的投资，资金多涌入短端停泊，在此情形下，短票利率应该会继续持平在现有水准。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65%，月内则在0.64%，均同于上日。

台湾央行今日共发行1,769.55亿台币存单，其中含100亿的两年期定存单，若相较存单到期金额1,671.5亿，存单发行余额增98.05亿台币。

本周六金融市场因中秋连假弹性上班一日，并无存单到期。

拆款中心 资料显示，周五超额准备为10亿台币，累计超额准备为792亿，加计前期1%的超额准备为1,581亿台币。

**投信基金未见赎回**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率周五仍在低位。时至月中，市场资金相当充裕，目前也没感受到下周中秋节假期的资金需求升高影响，利率大致稳于低位不变。

一位证券商资金调度人士表示，这两天市况平稳。由于下周中秋节即将来临，原本预估临近周末开始，将使资金的需求升高，投信基金可能面临一波赎回潮，但市场似未感受到此一变化。

〞没有什么人缺，投信基金还是一直在市场找券。〞前述资金调度人士表示。

另外一位大型票券商交易员则表示，9月底由于也是季底，因此票券商对月底的情况更为谨慎准备，在月中开始即积极卖票、降低库存，将拆款的余额降低。到了月底以后，票券商即会以增加拆款，做为主要的资金来源。

他们也表示，明天虽然金融市场开市，仍要上班，但是债券附买回到期很少，资金调度需求不高。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.71%，也和上日相同。