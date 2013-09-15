重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

背景资料：中国发改委2017年批复的重大交通基建项目一览
*--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的(9月9日-13日)当周中国金融市场摘要: 汇市: * 人民币兑美元即期 当周累计微升0.03%后收于6.1188元，大幅低于中间价 同期0.24%的升幅。从盘面上看，结购汇相对均衡，需求温和放大，交投较此前热络。但交 易人士表示客盘仍以结汇为主，感觉6.12元附近仍有来自大行的较强购汇，使价格变动空间 不多。后期关注政策指引是否会容许人民币进一步升值。 公开市场操作: * 中国央行公开市场本周连续第二周净回笼，同时依旧保留量小价平的逆回购操作，以 稳定季末前市场信心。在外汇占款可能回升，以及季末前财政存款投放等因素作用下，银行 间市场短期流动性较为充裕，即使央行大规模续做到期央票，资金面也未受到明显冲击。业 内人士指出，中国经济近来回暖势头明显，但四季度形势仍不容乐观。基于服务“稳增长” 要求，在三中全会确定政策基调前，预计货币政策执行力度和方向都不会有大的变化。[CN/ MMTCN] 债市: * 虽然不乏短暂的向暖，但银行间市场现券走势当周整体疲弱，收益率震荡上行，因受 宏观基本面向好、新债结果定位偏高的轮番冲击。当前场内整体情绪偏悲观，对于后市机会 ，有交易员表示，如果四季度一级供给压力现缓和，现券或有阶段性转暖的机会，但力度及 可持续性还不明朗。 票据: * 中国票据市场转贴利率当周冲高后稍回落，临近季末银行为控信贷规模，出票压力相 对更大，不过由于目前资金面尚较宽裕，减缓了转贴利率上行步伐。不过交易员并认为，随 着季末渐行渐近，尤其是进入本月下旬后，机构调规模压力将进一步加大，转贴利率仍有上 行空间。 股市: * 中国股市沪综指 当周累计上涨4.5%。受优先股或将选择银行股进行试点的报 导刺激，本周以银行股为代表的蓝筹股涨势喜人，再加上自贸区概念和军工资产证券化等主 题投资的热络，股指连续上涨，至周五才出现技术性调整。 期市: * 沪铜当周震荡下跌。周初因中国经济数据企稳及市场冀望美联储有望维持刺激政策, 铜价仍保持坚挺，不过库存不断上升，以及美联储会议下周即将召开，铜市买盘缩水，价格 节节下滑。沪铜主力1312合约 周五收报每吨51,290元，全周累计下跌1.08%。 黄金: * 上海黄金当周震荡走低，叙利亚紧张局势逐渐缓和打压避险意愿，而市场愈发担忧美 联储可能会在下周会议宣布缩减购债规模，更令金价承压下行。上海期金主力1312合约<SHA Ucv1>周五收报每克262.7元，全周累计下跌4.2%。(完) (整理 李宏薇/边竞/林琦/李然/康熙泽; 审校 黄凯)
*--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。
路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。
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