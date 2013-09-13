中国证券：兴业期货操作失误致中证500股指期货3月17日瞬间大波动--中金所
路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3289 1.3297 -0.06 +0.72 1.3194 美元/日圆 99.65 99.54 +0.11 +14.88 86.74 欧元/日圆 132.42 132.36 +0.05 +15.69 114.46 美元/瑞郎 0.9310 0.9303 +0.08 +1.69 0.9155 英镑/美元 1.5808 1.5804 +0.03 -2.73 1.6251 美元/加元 1.0329 1.0321 +0.08 +4.11 0.9921 澳元/美元 0.9250 0.9266 -0.17 -11.00 1.0393 新西兰元/美 0.8147 0.8135 +0.15 -1.64 0.8283 元 澳元/日圆 92.180 92.230 -0.05 +2.27 90.130 新西兰元/日 81.170 80.980 +0.23 -42.36 140.820 圆 英镑/日圆 157.53 157.31 +0.14 +11.87 140.82 澳元/新西兰 1.1350 1.1383 -0.29 -9.49 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 全球汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 澳元、新西兰元报导 加元报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 拉美货币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)
路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19