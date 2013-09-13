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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 18:31 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3289    1.3297     -0.06     +0.72    1.3194
 美元/日圆                      99.65     99.54     +0.11    +14.88     86.74
 欧元/日圆                     132.42    132.36     +0.05    +15.69    114.46
 美元/瑞郎                     0.9310    0.9303     +0.08     +1.69    0.9155
 英镑/美元                     1.5808    1.5804     +0.03     -2.73    1.6251
 美元/加元                     1.0329    1.0321     +0.08     +4.11    0.9921
 澳元/美元                     0.9250    0.9266     -0.17    -11.00    1.0393
 新西兰元/美                   0.8147    0.8135     +0.15     -1.64    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     92.180    92.230     -0.05     +2.27    90.130
 新西兰元/日                   81.170    80.980     +0.23    -42.36   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     157.53    157.31     +0.14    +11.87    140.82
 澳元/新西兰                   1.1350    1.1383     -0.29     -9.49    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
  
        
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 (编译 蔡美珍; 审校 隋芬)

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