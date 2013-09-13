马来西亚期市：棕榈油录得两个半月来最差单周表现，因担忧产量增加

中国证券：兴业期货操作失误致中证500股指期货3月17日瞬间大波动--中金所
路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。
路透吉隆坡9月13日 - 马来西亚棕榈油期货周五小升，因价格跌至逾三周低点后买性飙升，不过仍存在对库存飙涨的担忧。
尽管上涨，但棕榈油期货仍录得逾两个月来最差单周表现。此前预测称东南亚地区棕榈油产出增长，引发了对于库存上升的担忧。
交易员和分析师警告，马来西亚库存或从9月起攀高，因稳步攀升的产量盖过出口。
一家外国经纪商的交易员说：“现在进入了高产量时期。人们预测9月产量会增加，之后终端库存会上升。”
“这将打压市场。我们预计未来两天价格将在2,300-2,370美元之间。”
11月合约 周五收盘小升0.2%，收报每吨2,349马币(林吉特)。盘中曾跌至2,306马币的8月20日来低点。
总成交量为30,848口，低于均量的35,000口。(完)
CBOT大豆 SOY/CCN CBOT大豆持仓 CFTC/SOYCN
CBOT玉米 COR/CCN CBOT玉米持仓 CFTC/CORCN
CBOT小麦 WHE/CCN CBOT小麦持仓 CFTC/WHECN
ICE棉花 COT/NCN ICE棉花持仓 CFTC/COTCN
ICE软性商品 SOF/LCN 谷物期货 GRA-DRV-CMN
橡胶市场报导 RUB-CMN 马来西亚棕榈油 PALM/CN
上海SHFE期胶 0#SNR: 泰国现货 0#ASRUBBER-TH
日本TOCOM期胶 0#JRU: 印度尼西亚现货 0#ASRUBBER-ID
新加坡SICOM期胶 0#SRU: 马来西亚现货 0#ASRUBBER-MY
泰国AFET期胶 0#ARU: 新加坡现货 0#ASRUBBER-SG
(编译 王洋; 审校 田建华)
路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。
代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。
路透台北3月31日 - 台湾货币市场4月提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期共4兆(万亿)8,408.3亿台币： 4/05 5,306.5亿台币 4/06 2,878亿台币 4/07 1,442.5亿台币 4/10 1,402亿台币 4/11 925亿台币 4/12 827.5亿台币 4/13 7,192亿台币 4/14 1,132.5亿台币 4/17 4,018.5亿台币 4/18 2,079.5亿台币 4/19