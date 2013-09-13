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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 19:00 BJT

马来西亚期市：棕榈油录得两个半月来最差单周表现，因担忧产量增加

路透吉隆坡9月13日 - 马来西亚棕榈油期货周五小升，因价格跌至逾三周低点后买性飙升，不过仍存在对库存飙涨的担忧。

尽管上涨，但棕榈油期货仍录得逾两个月来最差单周表现。此前预测称东南亚地区棕榈油产出增长，引发了对于库存上升的担忧。

交易员和分析师警告，马来西亚库存或从9月起攀高，因稳步攀升的产量盖过出口。

一家外国经纪商的交易员说：“现在进入了高产量时期。人们预测9月产量会增加，之后终端库存会上升。”

“这将打压市场。我们预计未来两天价格将在2,300-2,370美元之间。”

11月合约 周五收盘小升0.2%，收报每吨2,349马币(林吉特)。盘中曾跌至2,306马币的8月20日来低点。

总成交量为30,848口，低于均量的35,000口。(完)

CBOT大豆 SOY/CCN CBOT大豆持仓 CFTC/SOYCN

CBOT玉米 COR/CCN CBOT玉米持仓 CFTC/CORCN

CBOT小麦 WHE/CCN CBOT小麦持仓 CFTC/WHECN

ICE棉花 COT/NCN ICE棉花持仓 CFTC/COTCN

ICE软性商品 SOF/LCN 谷物期货 GRA-DRV-CMN

橡胶市场报导 RUB-CMN 马来西亚棕榈油 PALM/CN

上海SHFE期胶 0#SNR: 泰国现货 0#ASRUBBER-TH

日本TOCOM期胶 0#JRU: 印度尼西亚现货 0#ASRUBBER-ID

新加坡SICOM期胶 0#SRU: 马来西亚现货 0#ASRUBBER-MY

泰国AFET期胶 0#ARU: 新加坡现货 0#ASRUBBER-SG

(编译 王洋; 审校 田建华)

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