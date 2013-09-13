国际油市：亚洲汽油和石脑油裂解价差攀高，受减产消息刺激

路透新加坡9月13日 - 亚洲汽油和石脑油裂解价差周五攀高，行业消息人士称因沙特阿拉伯可能减少供给，且亚洲炼厂可能减产。

消息人士称，炼厂利润率不佳或导致炼厂考虑下调产能利用率，这可能限制该地区需求。

沙特阿拉伯的PetroRabigh周四表示，受电力和动力供应突然切断影响，已经暂时停止运营。

尚不清楚何时恢复运营，但减产延长可能会影响到亚洲的进口。

新加坡现货市场达成四笔交易，两笔汽油，两笔石脑油。

雪佛龙(Chevron)向壳牌售出一批10月2-6日装运的95号汽油，价格为每桶116.50美元。

中石油向Gunvor售出一批类似船货，价格为116.50美元。

嘉能可售出一批11月上半月装运的船货，买家为壳牌，每吨为955美元。

嘉能可还售出一批10月上半月装运的船货，买家亦为壳牌，价差为每吨1美元。(完)

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