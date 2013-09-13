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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 19:19 BJT

东南亚股市：印尼、泰国股市本周上涨，美联储削减刺激在即

涨跌       当日     今年以来    2012年
                                     最新报价     点数       涨跌%      涨跌%     收市价
                                                                                     
 汤森路透东南亚指数                     398.11      -1.33      -0.33      -6.13     424.10
 新加坡                                3120.30      -0.78      -0.02      -1.48    3167.08
 马来西亚                              1770.80      -1.60      -0.09      +4.85    1688.95
 泰国                                  1401.08       3.18      +0.23      +0.66    1391.93
 印尼                                  4375.54      18.93      +0.43      +1.36    4316.69
 菲律宾                                6133.24     -62.37      -1.01      +5.51    5812.73
 越南                                   476.42       0.83      +0.17     +15.15     413.73
 (完)

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