国际油市：亚洲柴油现货升水改善，受斯里兰卡需求现货需求提振

中国证券：兴业期货操作失误致中证500股指期货3月17日瞬间大波动--中金所
路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。
路透新加坡9月13日 - 周五亚洲柴油现货升水改善，行业消息人士称因由来自斯里兰卡的需求，且市场预期沙特阿拉伯因炼厂断供而需求改善。
路透数据显示，500 ppm柴油升水攀高0.06美元至每桶较新加坡报价高出0.09美元。
消息人士表示，沙特PetroRabigh和SASREF炼厂断供，可能会导致进口增加，从而提升溢价。
交易商还补充称，斯里兰卡Ceylon Petroleum公司继续在现货市场求购船货，因其仍在敲定定期合同。
但是需求的改善即便有，对裂解价差的提振也将是暂时的，因越南需求减弱，且印度柴油出口继续攀高。
新加坡现货市场达成一笔柴油交易和两笔航煤交易。
兴隆向壳牌售出25万桶500 ppm柴油，9月28日至10月2日装运，价格为每桶较新加坡9月均价高出0.20美元。
兴隆从中航油买入10万桶航煤，9月28日至10月2日装运，价格为每桶较9月25日至10月1日新加坡均价贴水0.10美元。
兴隆还从维多买入10万桶同船期的航煤，价格为每桶较9月25日至10月1日新加坡均价贴水0.10美元。(完)
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(编译 田建华; 审校 王洋)
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