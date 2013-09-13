国际油市：亚洲柴油现货升水改善，受斯里兰卡需求现货需求提振

路透新加坡9月13日 - 周五亚洲柴油现货升水改善，行业消息人士称因由来自斯里兰卡的需求，且市场预期沙特阿拉伯因炼厂断供而需求改善。

路透数据显示，500 ppm柴油升水攀高0.06美元至每桶较新加坡报价高出0.09美元。

消息人士表示，沙特PetroRabigh和SASREF炼厂断供，可能会导致进口增加，从而提升溢价。

交易商还补充称，斯里兰卡Ceylon Petroleum公司继续在现货市场求购船货，因其仍在敲定定期合同。

但是需求的改善即便有，对裂解价差的提振也将是暂时的，因越南需求减弱，且印度柴油出口继续攀高。

新加坡现货市场达成一笔柴油交易和两笔航煤交易。

兴隆向壳牌售出25万桶500 ppm柴油，9月28日至10月2日装运，价格为每桶较新加坡9月均价高出0.20美元。

兴隆从中航油买入10万桶航煤，9月28日至10月2日装运，价格为每桶较9月25日至10月1日新加坡均价贴水0.10美元。

兴隆还从维多买入10万桶同船期的航煤，价格为每桶较9月25日至10月1日新加坡均价贴水0.10美元。(完)

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