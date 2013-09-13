欧洲金融：巴黎欧洲金融市场协会5月将赴美路演，以吸引企业落户

代表法国商业和金融界的行业组织--巴黎欧洲金融市场协会(Paris Europlace)在周四发布的3月内刊中称，5月22和23日将分别在波士顿和纽约举行路演，以说服美国金融公司选择巴黎作为在欧洲的落脚点。