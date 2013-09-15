版本:
中国
货币新闻 | 2013年 9月 15日 星期日 10:26 BJT

修正-表格：美国8月PPI较前月升0.3%，较上年同期上涨1.4%

(修正：标题应为较前月升“0.3%”，非“升0.3”)

路透9月13日 - 美国劳工部周五公布:

* 美国8月核心PPI较前月持平(预估为上升0.1%)

* 美国8月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.3%(预估为上升0.2%)

* 美国8月PPI较上年同期上涨1.4%(预估为上涨1.3%)，核心PPI较上年同期上涨1.1%(预估为上涨1.3%)创下2010年6月来最小升幅

详细数据如下(除非特别指明，指数基期1982年为100):

经季节调整 未经季节调整

变动百分比 8月 7月 13年/12年8月 6月

成品 0.3 持平 1.4 0.8

扣除食品及能源 持平 0.1 1.1 0.2

消费食品 0.6 持平 2.7 0.2

能源商品 0.8 -0.2 0.7 2.9

成品指数(X) 198.1 197.3 --

家用天然气 -1.7 -3.9 7.7 持平

汽油 2.6 -0.8 -2.2 7.2

取暖油 -5.7 2.4 -5.1 6.1

半成品 持平 持平 0.5 0.5

扣除食品及能源 0.2 -0.3 1.3 0.1

制造业原材料 0.2 -0.4 0.4 0.2(完)

浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] (编译 王洋; 审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐