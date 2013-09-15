修正-表格：美国8月PPI较前月升0.3%，较上年同期上涨1.4%

中国能源：促违规项目及落后煤电机组退出，继续推京津冀电力试点--能源局
路透北京4月13日 - 中国国家能源局称，今年将进一步强化市场秩序监管，加快推进电力市场建设和市场化交易，促使违规建设项目及落后煤电机组退出市场，并继续推进京津冀电力市场试点。
(修正：标题应为较前月升“0.3%”，非“升0.3”)
路透9月13日 - 美国劳工部周五公布:
* 美国8月核心PPI较前月持平(预估为上升0.1%)
* 美国8月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.3%(预估为上升0.2%)
* 美国8月PPI较上年同期上涨1.4%(预估为上涨1.3%)，核心PPI较上年同期上涨1.1%(预估为上涨1.3%)创下2010年6月来最小升幅
详细数据如下(除非特别指明，指数基期1982年为100):
经季节调整 未经季节调整
变动百分比 8月 7月 13年/12年8月 6月
成品 0.3 持平 1.4 0.8
扣除食品及能源 持平 0.1 1.1 0.2
消费食品 0.6 持平 2.7 0.2
能源商品 0.8 -0.2 0.7 2.9
成品指数(X) 198.1 197.3 --
家用天然气 -1.7 -3.9 7.7 持平
汽油 2.6 -0.8 -2.2 7.2
取暖油 -5.7 2.4 -5.1 6.1
半成品 持平 持平 0.5 0.5
扣除食品及能源 0.2 -0.3 1.3 0.1
制造业原材料 0.2 -0.4 0.4 0.2(完)
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路透北京4月13日 - 中国国家能源局称，今年将进一步强化市场秩序监管，加快推进电力市场建设和市场化交易，促使违规建设项目及落后煤电机组退出市场，并继续推进京津冀电力市场试点。
* 人民币收升近百点但未突破区间，中间价升至近两个月新高 * 美指走弱缓解人民币贬值压力，贸易数据影响有限 * 逢低购汇入场限制人民币升幅，短期仍难出趋势性走势 (新增收盘报价和评论) 路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百 点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个 月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有 小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中 间价200点。 他们并表示，中国海关最新公布的一季度外贸进出口数据对汇市影响有限，预计美国总 统的言论影响应不会太长，市场更关注美国经济表现和新政府刺激政策落实状况；外部环境 转好有利于缓解人民币贬值预期，但短期料仍难现趋势性升贬走势。 “逢低购汇比较多，...总体仍在大的区间里，人民币大幅走升的条件并未出现，大幅 贬值也不至于。”一外资行交易员称。 不过值得注意的是，虽然逢低购汇的力道不小，但中
*--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。