国际油市：180-cst燃料油现货价差走坚至六周高位

中国证券：兴业期货操作失误致中证500股指期货3月17日瞬间大波动--中金所
路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。
路透新加坡9月13日 - 180-cst燃料油现货价差周五连续第四日走升至六周高位，受9月低于预期的套利船货到岸量影响。
180-cst燃料油现货价差上涨0.48美元至每吨负2.83美元。
“9月套利船货低于预期，”一位在新加坡的交易员说，并表示目前的数量低于最初预估的300万吨。
不过亮点或许是短暂的，因交易员预计10月套利船货数量将回到400万吨以上。
“过剩的状况在9月下半月会缓解，但10月套利数量将回到400-450万吨之间，因此下个月不会轻松。”
另一位来自西方贸易商的消息人士认同于此，称欧洲炼厂削减产量导致的套利船货的减少，将可能维持数个月，以等到东方过剩船货得到清理。(完)
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(编译 王洋; 审校 田建华)
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