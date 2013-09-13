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亚洲 | 2013年 9月 13日 星期五 21:39 BJT

国际油市：180-cst燃料油现货价差走坚至六周高位

路透新加坡9月13日 - 180-cst燃料油现货价差周五连续第四日走升至六周高位，受9月低于预期的套利船货到岸量影响。

180-cst燃料油现货价差上涨0.48美元至每吨负2.83美元。

“9月套利船货低于预期，”一位在新加坡的交易员说，并表示目前的数量低于最初预估的300万吨。

不过亮点或许是短暂的，因交易员预计10月套利船货数量将回到400万吨以上。

“过剩的状况在9月下半月会缓解，但10月套利数量将回到400-450万吨之间，因此下个月不会轻松。”

另一位来自西方贸易商的消息人士认同于此，称欧洲炼厂削减产量导致的套利船货的减少，将可能维持数个月，以等到东方过剩船货得到清理。(完)

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(编译 王洋; 审校 田建华)

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