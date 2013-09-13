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市场报道 | 2013年 9月 13日 星期五 22:03 BJT

投行观点：BMO将U.S. Bancorp 目标价从39美元上调为40美元，评级为表现与大盘一致

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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