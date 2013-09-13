表格：汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数初值为76.8

路透纽约9月13日 - 汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数初值为76.8(路透调查预估为82.0)，8月终值为82.1

* 汤森路透/密西根大学美国9月消费者预期指数初值为67.2(预估为74.0)，8月终值为73.7

* 汤森路透/密西根大学美国9月消费者现况指数初值为91.8(预估为94.8)，8月终值为95.2

* 汤森路透/密西根大学美国9月消费者信心指数初值和现况指数初值创下4月来最低

* 汤森路透/密西根大学美国9月消费者预期指数初值创下1月来最低

以下为详细数据:

9月初值 8月 7月 6月 5月 4月

信心指数 76.8 82.1 85.1 84.1 84.5 76.4

现况指数 91.8 95.2 98.6 93.8 98.0 89.9

预期指数 67.2 73.7 76.5 77.8 75.8 67.8

一年通胀预期 3.2 3.0 3.1 3.0 3.1 3.1

五年通胀预期 3.0 2.9 2.8 2.9 2.9 2.9 (完)