《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月14日

*工商时报：

--提振台股将不只三支箭。新上任的证期局长吴裕群13日表示，会极力吸引各地优质企业来台挂牌，扩大台湾资本市场规模，其中也包括大陆企业来台发行T股，但他认为方向应是两岸企业相互挂牌，台资企业也能到大陆发行如CDR(大陆存托凭证)、第一上市等，但详细方案仍必须进一步讨论。

--中国前证监会主席、现任山东省省长郭树清，将于10月28日率领山东团抵台，进行5天的参访活动，并于11月1日离台。郭树清在担任证监会主席任内积极推动两岸证券业合作，目前亦在山东大力推行金融改革，因此此番访台，预料将掀起另一波两岸经贸合作热潮。

*经济日报：

--立法院长王金平提出党籍确认假处分，昨日被法院裁定准许后，暂时保住党员身分，下周二(17日)将继续主持立院开议，并邀行政院长江宜桦施政报告总质询。王金平虽遭国民党撤销党籍，中选会也已通知立院注销王的立委资格，昨日上午王依然主持朝野协商，朝野党团党鞭也都出席参与。

--立法院长王金平抗告成功，引发宪政危机阴霾，但因台股今日因应中秋节调整上班，将在国际股市中独家开市，本土资金可望主导盘面走向，业内、投信买超股将成主流，市场看好生技、金融等〞王金平概念股〞，短线有机会上演庆祝行情，成为台股短多的新寄望。

--金管会对银行业释出布局亚洲市场的利多，未来银行申请亚洲地区(不含大陆)分行，由〞申请制〞改为〞自动核准制〞，银行业者表示欢迎，并且多数业者相中新加坡、柬埔寨、缅甸等东南亚市场，将尽速提出申请。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。