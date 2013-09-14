《台湾重要政经日程》--9月14日

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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===================今日重要政经消息=====================
9/14(六)
--09:00 民进党八年执政研讨会。
--12:30 央行标售10年102/10期公债，金额400亿台币。
--19:00 日本前任首相菅直人来台反核演讲。
=================近期重要政经消息======================
9/17(二)
--资策会〞展望2014全球资通讯产业发展趋势记者会〞。
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市。
9/23(一)
--08:30 主计总处公布8月季调失业率。上月为4.18%。
--14:00 台湾财政部公布第四季公债/国库券发行计画。
9/25(三)
--16:00 经济部公布8月外销订单。上月为年增0.5%。
--16:00 央行公布8月M2货币总计数年增率。上月为年增5.42%。
9/26(四)
--16:00 经济部公布8月工业生产指数。上月为年增2.07%。
--约17:00 台湾央行召开第三季全体理监事会议后记者会。
10/4(五)
--16:10 央行公布至9月底的外汇存底，8月底为4,093.88亿美元。
10/7(一)
--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数年增率，上月为年减0.79%。
--16:00 财政部公布9月进出口数据，上月出口为年增3.6%。
10/10(四)
--国庆日休市一日。
11/20(三)
--16:10 央行公布第三季经常帐以及国际收支余额。第二季经常帐顺差138.0亿美元。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。