台湾汇市：台币兑美元实质交投早盘略偏贬，市况清淡

路透台北9月14日 - 台币兑美元 周六早盘实质汇价较上日微幅走贬。今日台湾因调整中秋假期金融市场补行交易，在国际金融市场未开市的情况下，缺少一向影响汇市甚钜的外资，汇市交投十分淡静。

汇银人士指出，台湾央行或在今日引导台币趋贬，但也不至脱离此前区间太多，今日交投区或受此影响而放大至29.650-29.800。

〞早上有一些美元的需求，但量也不大。〞一外资银行交易员说。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.715-29.740，上日在29.660-29.730，上日因央行作价收在29.842。

本地时间10:02时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.07角报29.735。

交易员观察市场最新动态：

* 补行交易日早盘交投零星

* 台股 表现平平，对台币汇价影响不大

* 市场微调部位，静待下周FOMC会议结论

* 央行似引导台币汇率稍为走低

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.650-29.800

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