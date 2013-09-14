台湾债市：10年期公债殖利率盘初平盘游走，量能急冻静待午间标债结果

路透台北9月14日 - 台湾10年期指标公债102/10 周六早盘发行前交易(when-issued)殖利率游走平盘。今日盘面主要受到102/10标债的不确定因素干扰，令早盘量能急冻、殖利率窄幅波动，静待午间标债结果出炉。

102/10发行前交易累计至周五空单量增加11.5亿至94.5亿台币。交易员认为，昨日空单单日增幅算是本周最大量，部分空方选在标债前一天进场布局，令空单量突破90亿台币，但仍不及百亿台币的轧空门槛，主要因为有财政部截标的因素及殖利率以来到相对高档，让空方未过于积极操作。

“最后一天，(空单)再不上车就来不及了!”一位证券交易员说。

目前市场普遍预估，102/10殖利率在标债结果出炉前将在既有区间狭幅整理，至于尾盘端看市场如何解读标债结果而定。

路透周五的调查显示，10年期公债102/10得标利率将落在1.76-1.80%。

美国指标公债价格周五小幅上涨，因美国经济数据疲弱，巩固美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者将可能放缓退出购债计划的观点。指标10年期公债 升2/32，收益率报2.9%，周四尾盘报2.91%。上周五该收益率触及两年高位3.01%。

早盘10:00为止，102/10期公债的发行前交易成交2亿台币，成交量明显上日同时段萎缩。

交易员观察市场最新动态：

* 美国10年期公债殖利率周五先上后下、高档震荡，欠缺进一步指引。

* 受标债不确定因素干扰，台债量能急冻、殖利率平盘附近游走。

* 五年期利率交换(IRS)利率 盘初报价1.4000/1.4100，上日收在1.4000%。

交易员预估指标公债今日标债前主要交投区间：

*102/10：1.77-1.79%

本地时间10:09时最新报价：

*102/10期公债殖利率持平报1.7850%。

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