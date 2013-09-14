台湾货币市场：无存单到期令拆款利率区间略上扬，下周短率持平看待

* 补上班日无存单到期，拆款利率区间略走高

* 短票发行量少，RP成交亦清淡

* 下周审慎因应美联储利率会议，短率料将持平

记者 董永年

路透台北9月14日 - 台湾银行间短率周六持稳在既有低位，由于今日是补上班，并无存单到期，惟央行已表示还是会开放三种天期存单供银行申请，令市场资金不似上日宽裕，上午拆款不见低于0.388%的利率，但拆入需求偏低。

下周由于有中秋节连续假期，正巧碰上美联储将召开利率会议的变数，可能会影响季底的资金情势，因此金融机构资金调度偏向谨慎，银行买票需求料以落点在月内为主。

“下周短率应该还是一样，但资金可能稍紧一点，中秋节还是会有需求。”一位大型行库人士称。

票券商人士则表示，由于本周资金情势还没转变，所以还是有看到跨过季底的短票成交。“但接下来担心的事就来了，可能会比较小心。”

美联储将在下周二至周三(17-18日)召开政策会议。据路透对分析师调查显示，FED料宣布，其每月资产购买规模将削减100亿美元，幅度小于此前预期。

本地时间11:50时，

**台币兑美元 走升1.15角，报29.727。

**台股 跌0.01%，报8,167.72点；成交量 报258.83亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日也收在0.388%。今日区间暂在0.388-0.400%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.38-0.405%，上日在0.295-0.42%。

**短票发行少**

在短票市场方面，今日因是周六，票券商人士表示，少有短票发行需求，整体额度不过20余亿台币，因此多以续做为主。由于不确定季底的资金状况，再加上下周有美联储召开利率决议等变数，因此客户多需求月内的短票。

“很少发，原本周六就没下单。”交易员说。

展望下周，票券商指出，要看看中秋节的资金需求有没有出现，目前感觉还是清清淡淡。连续假日结束后，正式进入季底，但因市场资金仍充沛，短票利率应该不会明显攀升。

今日银行间30天期短票利率主要交投在0.65%，月内则在0.64%，均同于上日。

台湾央行今日并无存单到期。下周因周四起展开中秋节连假，因此央行存单到期总额仅4,626.65亿台币，落点分别为周一3,267.65亿、周二1,272.00亿、周三87.00亿。

拆款中心 资料显示，修正后周五超额准备为76亿台币，累计超额准备为877亿，加计前期1%的超额准备为1,666亿台币。

**部分投信预约解钱**

台湾债券市场附买回(RP)成交利率持稳。今日为补行上班日，到期落点周六的RP相当少，成交量特别清淡。展望下周整体市场资金稳中偏松，400亿台币公债交割不致于影响资金调度，RP利率可望续处区间低位。

证券资金调度人士表示，下周仅有三个交易日，资金调度量并不大，主要紧缩因子为周三发行10年券102/10公债400亿台币，将为银行跟寿险端去化过剩资金，预估不会影响券商资金调度，且下周三前有公司债及金融债到期还本付息83亿元的宽松因子，整体资金情势不致于因公债交割而趋紧。

“RP利率没有上去空间，下周还是会持在低位!”一大型券商资金调度员称。

上述券商交易员指出，这几年企业发放中秋节礼金的资金需求皆不大，目前也尚未嗅出中秋节资金需求的紧缩气氛，以目前市场资金宽松态势，料中秋假期资金需求影响相当有限。

另一位大型票券商交易员则表示，因应中秋节资金需求影响，部分投信端提前预约下周解钱，不过金额并不大不致于影响资金调度，至于下周三将交割400亿台币10年期公债，票券商得标量额少，此部分影响更加有限。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.71%，也和上日相同。