台湾债市：RP利率持稳，下周公债交割不致于影响资金调度

路透台北9月14日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周六持稳。今日为补行上班日，到期落点周六的RP相当少，成交量特别清淡。展望下周整体市场资金稳中偏松，400亿台币公债交割不致于影响资金调度，RP利率可望续处区间低位。

证券资金调度人士表示，下周仅有三个交易日，资金调度量并不大，主要紧缩因子为周三发行10年券102/10公债400亿台币，将为银行跟寿险端去化过剩资金，预估不会影响券商资金调度，且下周三前有公司债及金融债到期还本付息83亿元的宽松因子，整体资金情势不致于因公债交割而趋紧。

“RP利率没有上去空间，下周还是会持在低位!”一大型券商资金调度员称。

上述券商交易员指出，这几年企业发放中秋节礼金的资金需求皆不大，目前也尚未嗅出中秋节资金需求的紧缩气氛，以目前市场资金宽松态势，料中秋假期资金需求影响相当有限。

另一位大型票券商交易员则表示，因应中秋节资金需求影响，部分投信端提前预约下周解钱，不过金额并不大不致于影响资金调度，至于下周三将交割400亿台币10年期公债，票券商得标量额少，此部分影响更加有限。

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在0.68-0.71%，也和上日相同。