新债招标：台湾10年公债102/10得标利率1.799%符合预期，且足额发行

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透台北9月14日 - 台湾央行周六表示，财政部委托标售的10年期公债102/10 得标利率为1.799%，落在市场预期区间上缘，且足额发行。此前三期长天期公债因财政部限定其发行利率上限而出现不足额发行。
先前路透调查显示，本期公债得标利率预估中值在1.76-1.80%间，最低预估在1.74%，最高在1.82%。
交易商竞标部份公告发行额为400亿台币。投标总额759.5亿台币，投标倍数为1.9倍，高于上次30年期公债102/9的1.34倍。
各行业的得标比重方面，银行得标比重38.37%、保险业8.13%、证券业49.87%、票券业3.63%。(完)
台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。