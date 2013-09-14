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货币新闻 | 2013年 9月 14日 星期六 12:44 BJT

新债招标：台湾10年公债102/10得标利率1.799%符合预期，且足额发行

路透台北9月14日 - 台湾央行周六表示，财政部委托标售的10年期公债102/10 得标利率为1.799%，落在市场预期区间上缘，且足额发行。此前三期长天期公债因财政部限定其发行利率上限而出现不足额发行。

先前路透调查显示，本期公债得标利率预估中值在1.76-1.80%间，最低预估在1.74%，最高在1.82%。

交易商竞标部份公告发行额为400亿台币。投标总额759.5亿台币，投标倍数为1.9倍，高于上次30年期公债102/9的1.34倍。

各行业的得标比重方面，银行得标比重38.37%、保险业8.13%、证券业49.87%、票券业3.63%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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