台湾债市：10年公债标售符合预期殖利率收低，FOMC会议前回归既有区间整理

* 台债殖利率回归既有区间盘整待变 * 市场量缩静待FOMC会议决议 * 下周102/10殖利率主要区间暂看1.75-1.80% 路透台北9月14日 - 由于10年公债标售结果符合预期，台湾10年期公债102/10A02110= TWO周六发行前交易(when-issued)殖利率尾盘压低作收。展望下周102/10殖利率将回归既 有区间整理，静待下周美国联邦公开市场操作委员会(FOMC)会议决策。 台湾央行稍早公布，财政部委托标售的10年期公债102/10得标利率为1.799%，落在市场 预期区间上缘，且足额发行。 交易员表示，随着台债殖利率弹升，这次10年券得标利率已较上次6月份同年券得标利 率的1.46%高出33.9个基点，标售结果符合市场预期，目前台债还剩两大变数包括下周三FOM C利率决议及财政部将于23日公布第四季发债计画，在FOMC公布利率决议前，市场多数不敢 妄动，下周10年券102/10殖利率暂看在1.75-1.80%区间整理。 “殖利率来到相对高位，还要截标不足额发行就太夸张!”一位外银台债交易员说。 证券交易员亦称，此次标售结果令投资盘及交易盘都觉得满意，短线市场多数将认同10 年券102/10殖利率区间高位就落在1.80%，短线气氛转为中性偏多，不过FOMC的变数当前， 回档幅度也不会太深，下周料区间低位落在1.75%附近。 102/10发行前交易累计至周五空单量增加11.5亿至94.5亿台币，昨日空单单日增幅算是 本周最大量。交易员指出，部分空方选在标债前一天进场布局，令空单量突破90亿台币，但 仍不及百亿台币的轧空门槛，显然在殖利率来到相对高档，空方操作不敢过于积极。 美国指标公债价格周五小幅上涨，因美国经济数据疲弱，巩固美国联邦储备理事会(美 联储/FED)决策者将可能放缓退出购债计划的观点。指标10年期公债 升2/32，收 益率报2.9%，周四尾盘报2.91%。上周五该收益率触及两年高位3.01%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币 ) 10 102/10 -1.25 1.7725 1.7710-1.7938 33.0 交易员认为，FOMC决策会议在即，中长线资金操作态度仍趋谨慎，毕竟下周二为期两天 的FOMC会议攸关美国量化宽松(QE)退场时程进展，而台湾时间周四才会得知会议结果，届时 正值中秋节四天连假，根本来不及即时反应国际债市状况，令近期市场观望气氛特别浓厚的 主因。 “看联准会怎样再说，没有必要冒险!”一位大型金融机构交易主管说。 上述交易主管还提到，下周还有FOMC会议的超级变数存在，下周台债将跟本周一样处于 量缩整理格局，观望FOMC会议决议。 据路透对分析师调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周料宣布，其每月资产 购买规模将削减100亿美元，幅度小于此前预期。69位受访分析师中近四分之三都认为，美 联储将在9月政策会议后宣布缩减量化宽松举措(QE)政策。此次调查是在上周五就业报告公 布后进行。 下周全球重要数据及事件有： 周一 美国纽约联邦储备银行9月制造业指数、8月工业生产。 周二 美国8月消费者物价指数(CPI)及8月实质所得、FOMC召开为期两天的利率会议。 周三 美国FOMC会议决议、8月房屋开工和建筑许可、英国央行9月会议决策。 周四 美国公布第二季经常帐收支、8月成屋销售及费城联邦储备银行制造业指数、日本 央行总裁黑田东彦将在证券公司年会发表谈话。 周五 欧元区9月消费者信心指数。 年期 期别 收盘价 30 102/9 没有成交 20 102/8 没有成交 15 102/1 没有成交 10 102/6 没有成 交 5 102/2 没有成交 2 102/7 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)