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货币新闻 | 2013年 9月 14日 星期六 16:42 BJT

台湾央行：共发行466.7亿台币存单，发行余额净增466.7亿

路透台北9月14日 - 台湾央行周六公布，今日共发行466.7亿台币存单，由于今日没有存单到期，因此存单发行余额增466.7亿台币。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 444.7

91天期 0.93 14.0

182天期 1.05 8.0

央行上日共发行1,769.55亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆(万亿)5,914.95亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为76亿台币，累计超额准备为877亿，加计前期1%的超额准备为1,666亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林妙容)
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