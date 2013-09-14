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亚洲 | 2013年 9月 14日 星期六 17:00 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增569.2亿台币，连九周净增加至近九个月高位

路透台北9月14日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增569.20亿台币，为连续第九周净增加。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,914.95亿台币。上周存单发行量净增2.10亿台币。

央行存单未到期余额创近九个月高位，前高在2012年12月18日，当时未到期余额为6兆5,921.6亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

9/09 4,960.00 4,959.70 -0.30

9/10 1,570.50 1,573.00 +2.50

9/11 3,637.30 3,635.10 -2.20

9/12 3,951.55 3,956.00 +4.45

9/13 1,671.50 1,769.55 +98.05

9/14 0.00 466.70 +466.70

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总计 15,790.85 16,360.05 +569.20

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

9/09 91.00 36.00

9/10 37.00 18.00

9/11 21.00 14.50

9/12 89.00 21.00

9/13 70.00 27.50

9/14 14.00 8.00

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总计 322.00 125.00 (完)

(记者 董永年; 审校 林妙容)
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