《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增569.2亿台币，连九周净增加至近九个月高位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北9月14日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增569.20亿台币，为连续第九周净增加。央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,914.95亿台币。上周存单发行量净增2.10亿台币。
央行存单未到期余额创近九个月高位，前高在2012年12月18日，当时未到期余额为6兆5,921.6亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
9/09 4,960.00 4,959.70 -0.30
9/10 1,570.50 1,573.00 +2.50
9/11 3,637.30 3,635.10 -2.20
9/12 3,951.55 3,956.00 +4.45
9/13 1,671.50 1,769.55 +98.05
9/14 0.00 466.70 +466.70
--------------------------------------------------
总计 15,790.85 16,360.05 +569.20
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
9/09 91.00 36.00
9/10 37.00 18.00
9/11 21.00 14.50
9/12 89.00 21.00
9/13 70.00 27.50
9/14 14.00 8.00
------------------------------------------------
总计 322.00 125.00 (完)
(记者 董永年; 审校 林妙容)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。