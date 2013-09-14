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亚洲 | 2013年 9月 14日 星期六 16:20 BJT

台湾汇市：台币兑美元周线收高0.19%，下周进入观望期

* 补行交易日交投零星
    * 观望气氛将延续至下周
    * 下周区间或落在29.620-29.820

    路透台北9月14日 - 台币兑美元 周六收于平盘，今日金融市场因补行交易而交投零星。市场人士
指出，今日场中以实质需求的抛补为主，外资因国际金融市场未开市而休息，虽然盘中台币汇价略略偏贬，但
幅度不大，市场提前进入观望期。
    
    汇银人士指出，下周适逢中秋连续假期及美国公开市场委员会(FOMC)开会在即，进出口商及交易盘场中均
只做部位微调，态度消极，场中观望气氛弥漫，料下周台币价位将不脱本周的高低区间，初估实质交投约落在
29.620-29.820间。
    
    〞下周看起来台币就是区间盘整，大概以29.700为中心上下波动。〞一本地银行交易员预估。
    
    台币本周六个交易日累计走升0.19%，落后于韩元 (至周五)周线升0.55%。
       
    另一交易员则指出，虽然市场一般预料亚币下周也将于区间盘整，但市场对美国QE(量化宽松)退场规模的
预期心理瞬息万变，市场仍须留心与台币具比价效应的韩元 走势，若韩元波动超脱近期1,080-1,09
0元区间，台币就有机会同向跟进。
    
    据路透调查，美国经济成长年底前料加速，这股动能将维持至2014年，并大幅拉低失业率。 
据路透对分析师调查显示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)下周料宣布，其每月资产购买规模将削减100亿
美元，幅度小于此前预期。 
    
    今日合计两家外汇经纪商成交量仅有3.62亿美元，交易量再度萎缩。
    
    台股 周六再收低0.31%，报8,142.48点。台湾证券交易所周六资料显示，外资及陆资在台股持续买
超15.29亿台币，连14日买超906.17亿台币。 
            
    今日台币实质交易区间在29.720-29.750，上日的主要成交区间约在29.660-29.730。
    
    海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场及新兴市场货币今日没有交易。
    
    在隔夜纽约汇市中，美元兑欧元和日圆周五走软，因投资者在下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策
会议前调整头寸。 

    环球汇市新闻请见 
    环球经济新闻请见   
      
 16:00              台币/美  上日收盘  波动区间        开盘价  成交量    上日
                         元                                    亿美元  
                       报价                                            
 台北外汇经纪公司  29.842    29.842    29.670-29.842   29.840    2.71    4.98
                                                                       
 元太外汇经纪公司  29.830    29.825    29.715-29.830   29.825    0.91    2.66
                                                                       
 
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