《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月16日

*工商时报：

--执政党国民党中央今天打破惯例，一改立院开议前召开党政研讨会，改开党团大会，行政院将力争两岸服贸协议、台纽经济合作协议等43案列本会期最优先法案。至于核四公投，知情人士表示，不论主动撤案与否，很可能在立院搁置不处理，年底前举行公投几已无望。

--兴柜市场风暴来临。原只在上市、上柜版执行的监督管理机制的预审机制，据传将在兴柜股实施，并自明年元月开始执行，未来要登录兴柜的公司，将被严格监理内控与财务问题，此举将导致有过半数的电子、生技业恐无法过关挂牌，扼杀募资生路。兴柜更可能因资金急冻，重回〞冷冻库〞命运。

--市场对未来利率反转走高的预期确立，台湾企业发行公司债筹资压力将更沈重。统计年底前有千亿台币以上规模公司债将到期，证券商推估，企业筹资暂时将转向银行联贷或发行商业本票(CP)为替代方案。

*经济日报：

--行政院长江宜桦明日(周二)将向立法院提出施政报告，务求明年度中央政府总预算等重要法案能顺利过关。据了解，明年将力拚经济成长率〞保三(3%)望四(4%)〞，施政亮点包括促进投资、自由经济示范区、拓展观光等，都是拚经济与推动产业转型要角。

--据了解，近期两岸货品贸易协商已进入第三轮谈判，台湾确定将石化业关注的五大泛用塑胶列入出价清单，同时力争汽车整车、面板与高阶工具机输出至大陆免税。

--金管会在倾听之旅后研拟新一波业务推动重点，包括双管齐下透过直接、间接金融协助文创产业筹资，让文创产业成为推升经济成长新活力，及境外基金须将资金操作等后台设在台湾，以留才并带动国内就业。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。