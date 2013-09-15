全球汇市：投机客最近一周增持美元多仓，规模升至六周最高--CFTC

路透纽约9月13日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多头仓位至六周高位。
9月10日止当周，投机客持有的美元净多头仓位规模增至220.1亿美元，前一周为200.8亿美元。
日圆空仓最近一周增至95,066口，之前一周为79,761口。欧元多仓降至12,696口，之前一周为22,738口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
9月10日当周 9月3日当周
多头仓位 18,854 27,665
空头仓位 113,920 107,426
净仓位 -95,066 -79,761
欧元(125,000欧元为1口)
9月10日当周 9月3日当周
多头仓位 82,772 98,589
空头仓位 70,076 75,851
净仓位 12,696 22,738
英镑(62,500英镑为1口)
9月10日当周 9月3日当周
多头仓位 32,921 27,943
空头仓位 71,087 70,989
净仓位 -38,166 -43,046
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
9月10日当周 9月3日当周
多头仓位 10,598 10,809
空头仓位 10,178 9,750
净仓位 420 1,059
加元(100,000加元为1口)
9月10日当周 9月3日当周
多头仓位 24,621 31,879
空头仓位 55,563 66,518
净仓位 -30,942 -34,639
澳元(100,000澳元为1口)
9月10日当周 9月3日当周
多头仓位 8,464 13,655
空头仓位 68,496 85,161
净仓位 -60,032 -71,506
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
9月10日当周 9月3日当周
多头仓位 8,068 6,384
空头仓位 8,669 7,181
净仓位 -601 -797
(完)
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(编译 白云; 审校 隋芬)