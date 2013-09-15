《美债一周展望》经济数据欠佳推动公债价格上涨，关注美联储会议

中国能源：促违规项目及落后煤电机组退出，继续推京津冀电力试点--能源局
路透北京4月13日 - 中国国家能源局称，今年将进一步强化市场秩序监管，加快推进电力市场建设和市场化交易，促使违规建设项目及落后煤电机组退出市场，并继续推进京津冀电力市场试点。
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文内容未有调整)
* 美国公债收益率下跌，因消费者信心及零售销售数据令人失望
* 白宫称尚未决定下一任美联储主席的人选
* 美联储买入37亿美元2019年和2020年到期公债
路透纽约9月13日 - 美国指标公债价格周五小幅上涨，因美国经济数据疲弱，巩固美国联邦储备理事会(美联储/FED)决策者将可能暂缓退出购债计划的观点。
分析师预期，美联储在9月17-18日政策会议上将缩减每月850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)购买规模。
但反映美国经济体质的经济数据好坏不一，使美联储政策前景变得模糊，凸显一旦美联储在美国经济站稳脚跟前过度缩减宽松政策，将带来风险。
周五数据也增加美联储决策的难度，在数据显示抵押贷款利率上升导致美国9月消费者信心下挫至五个月低位，以及对叙利亚冲突的忧虑加重后，公债收益率触及日内低位。
此外，上月美国零售销售攀升0.2%，增幅小于预期，因美国人减少购买衣服，建筑材料和运动用品。
“我们开始看到一些疲弱的经济数据，”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)公债交易部主管Charles Comiskey说。
白宫称尚未决定下一任美联储主席的人选，此前日本经济新闻报导称，美国总统奥巴马将提名前财政部长萨默斯为美联储主席。 市场认为萨默斯较美联储副主席叶伦更加强硬，他很可能主张美国以较快的步伐升息。叶伦也是美联储主席提名人的大热门。
“白宫否认有关萨默斯将被提名出任美联储主席的报导，使投资人返回公债市场，买入中期公债，”Comiskey说。
指标10年期公债 升4/32，收益率报2.89%，周四尾盘报2.91%。上周五该收益率触及两年高位3.01%。
30年期公债价格 上涨7/32，收益率报3.838%，周四为3.85%。
经济数据持续疲弱，对美联储而言，这来得不合时。下周三美联储在为期两日的政策会议后将公布政策声明。
但分析师表示，美联储可能仍将会缩减刺激计划，问题只在于缩减规模。
“下周美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议将是更重要的事件，我们预料美联储将公布缩减刺激计划规模在每月100亿美元区域，”法国兴业公债交易商Sean Murphy说。
美联储周五买入37亿美元2019年和2020年到期公债。
本周财政部标售的650亿美元公债获得强劲需求，部份原因是投资人解除在周三Verizon 创纪录490亿美元公司债发行前建立的对冲，公债也因此得益。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 隋芬; 审校 白云)
路透北京4月13日 - 中国国家能源局称，今年将进一步强化市场秩序监管，加快推进电力市场建设和市场化交易，促使违规建设项目及落后煤电机组退出市场，并继续推进京津冀电力市场试点。
* 人民币收升近百点但未突破区间，中间价升至近两个月新高 * 美指走弱缓解人民币贬值压力，贸易数据影响有限 * 逢低购汇入场限制人民币升幅，短期仍难出趋势性走势 (新增收盘报价和评论) 路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百 点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个 月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有 小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中 间价200点。 他们并表示，中国海关最新公布的一季度外贸进出口数据对汇市影响有限，预计美国总 统的言论影响应不会太长，市场更关注美国经济表现和新政府刺激政策落实状况；外部环境 转好有利于缓解人民币贬值预期，但短期料仍难现趋势性升贬走势。 “逢低购汇比较多，...总体仍在大的区间里，人民币大幅走升的条件并未出现，大幅 贬值也不至于。”一外资行交易员称。 不过值得注意的是，虽然逢低购汇的力道不小，但中
*--中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。