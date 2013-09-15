南非汇市：兰特兑美元上涨，受助于建筑工人与公司达成涨薪协议

路透约翰内斯堡9月13日 - 南非兰特兑美元周五收高，受助于建筑工人达成薪资协议，结束为期三周的罢工，但市场交投谨慎，因下周南非央行将宣布政策决定。

1600GMT，兰特兑美元 报9.9530，较周四纽约收盘位上涨0.2%。

建筑工人与公司方达成最多涨薪12%的协议后，停止了罢工，缓解了南非劳资关系紧张的状况。

不过，投资者开始期待关键的经济数据出炉，以及下周南非央行和美联储的政策决定。

他们将关注在美国经济状况改善的情况下，美联储是否会缩减购债计划，以及缩减的程度。美国缩减刺激措施，将可能导致流入南非等新兴市场的资金减少，不过对此，市场已有心理准备。

对南非经常帐状况的担忧，以及美联储减少购债可能减少资本流入的前景，令兰特承压，8月28日兰特兑美元曾触及四年低点。

南非下周三将公布通胀率和零售销售数据，周四南非央行将宣布利率决定。