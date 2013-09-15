拉美汇市：拉美货币涨跌不一，投资者在美联储会议前保持谨慎

路透墨西哥城9月13日 - 拉美货币市场周五涨跌不一，其中巴西雷亚尔下跌，墨西哥披索则小幅上涨，投资者在下周美联储会议召开前保持谨慎。

自美联储5月表示最终将放缓购债步伐，可能导致资本流出新兴市场以来，新兴市场大幅下挫。

投资者在下周美联储会议前态度谨慎，推动巴西雷亚尔兑美元 下跌0.46%，至2.2843，此前出炉的数据显示巴西经济活动在7月出现萎缩。

“市场暂时平静下来，下周会再度因为美联储的政策决定而变得紧张起来，”Intercam Brokerage的外汇主管Jaime Ferreira说。

雷亚尔兑美元自8月中旬以来上涨超过7%，当时巴西央行宣布推出一项总规模600亿美元的汇率干预计划。

许多分析师预计，巴西经济今年下半年有可能大幅下滑。