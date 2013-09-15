拉美汇市：拉美货币涨跌不一，投资者在美联储会议前保持谨慎

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第17期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月14日上午10:35-11:35，4月17日开始计息，招标结束至4月17日进行分销，4月19日起上市交易。
路透墨西哥城9月13日 - 拉美货币市场周五涨跌不一，其中巴西雷亚尔下跌，墨西哥披索则小幅上涨，投资者在下周美联储会议召开前保持谨慎。
自美联储5月表示最终将放缓购债步伐，可能导致资本流出新兴市场以来，新兴市场大幅下挫。
投资者在下周美联储会议前态度谨慎，推动巴西雷亚尔兑美元 下跌0.46%，至2.2843，此前出炉的数据显示巴西经济活动在7月出现萎缩。
“市场暂时平静下来，下周会再度因为美联储的政策决定而变得紧张起来，”Intercam Brokerage的外汇主管Jaime Ferreira说。
雷亚尔兑美元自8月中旬以来上涨超过7%，当时巴西央行宣布推出一项总规模600亿美元的汇率干预计划。
许多分析师预计，巴西经济今年下半年有可能大幅下滑。
墨西哥披索兑美元 小涨0.06%至13.0525，此前有数据显示，美国消费者信心在9月初下降，而8月零售销售略有增加，引起对美联储有可能暂时不会缩减刺激措施的预期。(完)
该期债为财政部今年第17期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月14日上午10:35-11:35，4月17日开始计息，招标结束至4月17日进行分销，4月19日起上市交易。
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路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。