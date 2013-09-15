美国经济：零售销售和消费者信心数据不佳，显示经济增长乏力

路透华盛顿9月13日 - 美国消费者信心在9月初降温，8月零售销售仅略有增长，成为美国经济缺乏动能的最新迹象。

另外，美国8月生产者物价指数(PPI)在能源价格升势引领下上扬，但核心物价持平，进一步凸显经济活动步伐迟滞。

不过分析师称，疲软数据不太可能阻挡美国联邦储备理事会(美联储,FED)最早下周就削减大规模购债计划的行动。

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受经济数据影响，美国股市走高，美国公债价格亦上涨。衡量美元兑一篮子货币的美元指数 则持平。

但美联储似乎更关注的是，自从其去年10月启动第三轮购债以来劳动市场所取得的大幅改善。大多数分析师预计美联储将在周二与周三会议上，决定削减每月850亿美元的公债与抵押贷款支持债券(MBS)购买规模。

之前的7月消费者支出、工业生产、房屋开工和耐久财订单报告，已经说明经济成长步伐已较第一季2.5%的年增率有所下滑。

但7月企业库存增幅创六个月来最大，为第三季国内生产总值(GDP)带来一些利好消息。

Macroeconomic Advisers将美国第三季GDP成长率预估上调0.2个百分点至1.9%。巴克莱将预估从1.5%上调至1.7%。高盛将预估从1.6%上调至1.7%。(完) (编译 隋芬; 审校 白云)