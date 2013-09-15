美国经济：零售销售和消费者信心数据不佳，显示经济增长乏力

香港个股：合和实业称香港酒店发展项目开业日期将推迟两年至2021年
路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。
路透华盛顿9月13日 - 美国消费者信心在9月初降温，8月零售销售仅略有增长，成为美国经济缺乏动能的最新迹象。
另外，美国8月生产者物价指数(PPI)在能源价格升势引领下上扬，但核心物价持平，进一步凸显经济活动步伐迟滞。
不过分析师称，疲软数据不太可能阻挡美国联邦储备理事会(美联储,FED)最早下周就削减大规模购债计划的行动。
欲浏览上述经济指标详情，请点选：消费者信心指数 、零售销售 、PPI
受经济数据影响，美国股市走高，美国公债价格亦上涨。衡量美元兑一篮子货币的美元指数 则持平。
但美联储似乎更关注的是，自从其去年10月启动第三轮购债以来劳动市场所取得的大幅改善。大多数分析师预计美联储将在周二与周三会议上，决定削减每月850亿美元的公债与抵押贷款支持债券(MBS)购买规模。
之前的7月消费者支出、工业生产、房屋开工和耐久财订单报告，已经说明经济成长步伐已较第一季2.5%的年增率有所下滑。
但7月企业库存增幅创六个月来最大，为第三季国内生产总值(GDP)带来一些利好消息。
Macroeconomic Advisers将美国第三季GDP成长率预估上调0.2个百分点至1.9%。巴克莱将预估从1.5%上调至1.7%。高盛将预估从1.6%上调至1.7%。(完) (编译 隋芬; 审校 白云)
路透香港4月13日 - 香港地产发展商--合和实业周四公布，其位于港岛湾仔区的合和中心二期酒店发展项目的目标开业时间将推迟两年至2021年，因地盘平整及地基工程的动工期将会延长。
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路透北京4月13日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场东航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为132亿元人民币。