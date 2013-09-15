美国政经：民主党派加强反对奥巴马提名萨默斯为美联储主席

路透华盛顿9月13日 - 若美国总统奥巴马提名前经济顾问萨默斯出任下任美联储主席，参议院金融委员会目前料有四名民主党议员投票反对，这将使人选抉择变得更加复杂。

Jon Tester周五成为最新一个公开表态反对萨默斯当选的委员，使金融委员会现有反对萨默斯当选的参议员增至三人，而还有一位民主党议员--Elizabeth Warren预计也会投反对票。

“参议员Tester认为，我们需要一个共识构筑者来领导美国联邦储备理事会(美联储,FED)。对于萨默斯先生之前推动放宽金融市场监管的做法，他抱有担忧，”Tester的新闻发言人Andrea Helling表示。

外界广泛认为，萨默斯是奥巴马眼中接替现任联储主席贝南克的优先人选。白宫周五称总统尚未就此作出决定。

之前已有20名民主党参议员联名致信奥巴马，敦促其选择联储副主席叶伦接替贝南克。如果她被提名并得到确认，将是美联储历史上首位女性主席。

自由派人士的反对可能让奥巴马更难以决定提名萨默斯担任联储主席，当前他需要这些人的支持去解决其他难题，包括提高美国债务上限，使政府获得维持运转的资金。

参议院金融委员会民主党人士的反对，将意味着如果奥巴马选择萨默斯出任联储主席，他将需要共和党委员的支持，才能将提名推进到参议院的全体投票环节。

民主党在该委员会拥有12个席位，共和党有10席。

该委员会的民主党委员Sherrod Brown已告诉路透他将投反对票，国会助手说Jeff Merkley也将反对萨默斯。

据知情消息人士透露，Elizabeth Warren的同事预计她也会反对萨默斯的提名。据悉，Warren对同事表达过对萨默斯的担忧，并在白宫提过此事。她目前出于对奥巴马的尊重而对此事保持沉默。

在奥巴马正式宣布决定前，参议员就表达自己的意见倾向，这种情形很不寻常。通常他们会等到评审委员会有机会审查候选人之时，才会表达意见。

共和党派人士尚未就萨默斯做出太多公开表态，不过该党在参议院的党鞭John Cornyn已宣布不会支持萨默斯，另有其他几位共和党人也表达了反对意见。 (完) (编译 隋芬; 审校 白云)